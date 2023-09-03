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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Атланта Юнайтед
Даллас - Атланта Юнайтед: обзор матча 03 сентября 2023
Даллас
03.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
4'
П. Арриола
62'
Б. Камунго
44'
Г. Якумакис
58'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Атланта Юнайтед
Замена
С. Ллетгет
️️️️
А. Веласко
86'
Замена
Д. Сили
️️️️
П. Арриола
86'
86'
Замена
Э. Москера
️️️️
Т. Вольфф
Замена
П. Помыкал
️️️️
Л. Фрейзер
79'
74'
Замена
М. Россетто
️️️️
С. Соса
Желтая карточка
С. Ибеага
69'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Б. Камунго
65'
ГОЛ! 2:2!
Б. Камунго
Пас отдал
Х. Мартинес
62'
62'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
61'
Замена
К. Силва
️️️️
С. Лобжанидзе
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
С. Соса
Желтая карточка
А. Веласко
53'
46'
Замена
Т. Муюмба
️️️️
А. Сейдич
44'
ГОЛ! 1:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Т. Алмада
21'
Желтая карточка
Г. Якумакис
7'
Желтая карточка
С. Соса
ГОЛ! 1:0!
П. Арриола
Пас отдал
Х. Феррейра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Даллас
13
Antonio Carrera
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маурер
3
Фарфан
25
Ибеага
15
Мартинес
2
Жезус
6
Фрейзер
14
Ильярраменди
20
Веласко
77
Камунго
17
Арриола
27
Феррейра
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
96
Абрам
12
Уайли
5
Соса
14
Сейдич
12
Лобжанидзе
16
Вольфф
23
Алмада
7
Якумакис
20
Веласко
8
Ллетгет
8
Ллетгет
20
Веласко
77
Камунго
13
Энса
13
Энса
77
Камунго
6
Фрейзер
19
Помыкал
19
Помыкал
6
Фрейзер
17
Арриола
17
Сили
17
Сили
17
Арриола
14
Сейдич
8
Муюмба
8
Муюмба
14
Сейдич
5
Соса
5
Россетто
5
Россетто
5
Соса
16
Вольфф
7
Москера
7
Москера
16
Вольфф
12
Лобжанидзе
10
Силва
10
Силва
12
Лобжанидзе
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
Остались в запасе
Даллас
Атланта Юнайтед
13
Antonio Carrera
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
13
Antonio Carrera
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
9
Хесус Хименес
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Даллас - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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