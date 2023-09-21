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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2023
Ди Си Юнайтед
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
80'
Г. Пирани
14'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
90'
Замена
М. Чол
️️️️
Т. Муюмба
90'
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
Г. Якумакис
89'
Желтая карточка
К. Силва
Желтая карточка
Y. Asad
88'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Г. Пирани
86'
Желтая карточка
К. Бентеке
85'
Замена
К. Дажоме
️️️️
М. Клих
85'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пирани
Пас отдал
М. Клих
80'
77'
Желтая карточка
Э. Москера
72'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Фортюн
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Х. Фахардо
62'
Замена
Y. Asad
️️️️
C. Durkin
62'
61'
Желтая карточка
А. Фортюн
59'
Замена
К. Силва
️️️️
Т. Вольфф
59'
Замена
Э. Москера
️️️️
С. Лобжанидзе
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Т. Вольфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
6
Расселл Канус
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
23
Мачоп Чол
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
3-3-4
26
4
Хайнс-Айк
2
Пинес
13
Руан
6
Канус
43
Клих
12
Пирани
8
31
Дэвис
20
Бентеке
7
Фахардо
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
96
Абрам
12
Уайли
8
Муюмба
35
Фортюн
12
Лобжанидзе
16
Вольфф
23
Алмада
7
Якумакис
8
27
27
8
7
Фахардо
21
21
7
Фахардо
43
Клих
11
Дажоме
11
Дажоме
43
Клих
12
Пирани
9
9
12
Пирани
7
Якумакис
44
Пурата
44
Пурата
7
Якумакис
35
Фортюн
5
Россетто
5
Россетто
35
Фортюн
12
Лобжанидзе
7
Москера
7
Москера
12
Лобжанидзе
16
Вольфф
10
Силва
10
Силва
16
Вольфф
8
Муюмба
23
Чол
23
Чол
8
Муюмба
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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