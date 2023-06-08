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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед: обзор матча 08 июня 2023
Лос-Анджелес
08.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 24 тур
0 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Д. Крисостомо
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Т. Вольфф
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
Х. Сифуэнтес
88'
85'
Желтая карточка
А. Фортюн
81'
Замена
К. Уайли
️️️️
Л. Араухо
75'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
75'
Замена
А. Фортюн
️️️️
М. Россетто
Пенальти не реализован!
К. Вела
71'
70'
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
61'
Желтая карточка
М. Россетто
Замена
К. Вела
️️️️
М. Богуш
59'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Опоку
59'
58'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Этьенн
28'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
23'
Желтая карточка
Д. Паласиос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
10
Карлос Вела
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
23
Мачоп Чол
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-1-3-1-1
77
МакКартни
6
Паласиос
3
Мурильо
3
Мальдонадо
18
Дуэньяс
6
Санчес
24
Холлингшид
19
Богуш
8
Сифуэнтес
99
Буанга
90
Опоку
4-1-2-1-2
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
5
Ибарра
11
Этьенн
5
Россетто
23
Алмада
7
Араухо
7
Якумакис
8
Сифуэнтес
17
Крисостомо
17
Крисостомо
8
Сифуэнтес
90
Опоку
79
Биук
79
Биук
90
Опоку
19
Богуш
10
Вела
10
Вела
19
Богуш
7
Араухо
12
Уайли
12
Уайли
7
Араухо
5
Россетто
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Россетто
11
Этьенн
16
Вольфф
16
Вольфф
11
Этьенн
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Тони Леоне
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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