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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 23 апреля 2023
Атланта Юнайтед
23.04.2023, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 13 тур
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
14'
Г. Якумакис
90+9'
Х. Хосе Пурата
90+1'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
ГОЛ! 2:1!
Х. Хосе Пурата
90'
+9
90'
+5
Желтая карточка
Д. Дин
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
K. Przybyłko
Пас отдал
Б. Гутьеррес
81'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
А. Суке
81'
Замена
А. Акевес
️️️️
К. Мюллер
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Л. Араухо
81'
80'
Желтая карточка
Г. Хименес
77'
Желтая карточка
К. Теран
72'
Замена
Г. Куциас
️️️️
К. Камара
Замена
М. Чол
️️️️
Т. Алмада
69'
61'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Ф. Герберс
61'
Замена
Г. Хименес
️️️️
Д. Шакири
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
58'
Замена
К. Уайли
️️️️
Д. Этьенн
57'
Замена
К. Диоп
️️️️
К. Вестберг
46'
34'
Желтая карточка
Ф. Герберс
Желтая карточка
Г. Якумакис
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Крис Мюллер
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
14
Амар Сейдич
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
4-1-1-4
31
Вестберг
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
11
Этьенн
23
Алмада
7
Якумакис
5
Россетто
5
Соса
7
Араухо
3-1-3-4
2
Суке
5
Чикош
22
Теран
24
Дин
8
Мюллер
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
85
Камара
1
Брейди
10
Шакири
21
Герберс
31
Вестберг
25
Диоп
25
Диоп
31
Вестберг
11
Этьенн
12
Уайли
12
Уайли
11
Этьенн
7
Араухо
5
Ибарра
5
Ибарра
7
Араухо
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
23
Алмада
23
Чол
23
Чол
23
Алмада
8
Мюллер
19
Акевес
19
Акевес
8
Мюллер
10
Шакири
30
Хименес
30
Хименес
10
Шакири
21
Герберс
31
Наварро
31
Наварро
21
Герберс
85
Камара
70
Куциас
70
Куциас
85
Камара
2
Суке
93
93
2
Суке
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Чикаго Файр
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Остались в запасе
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Чикаго Файр
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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