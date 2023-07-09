Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Атланта Юнайтед
Монреаль - Атланта Юнайтед: обзор матча 09 июля 2023
Монреаль
09.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 31 тур
0 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
54'
Б. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Атланта Юнайтед
90'
+10
Желтая карточка
Б. Гьюзан
90'
+2
Замена
О. Алонсо
️️️️
С. Соса
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
88'
Желтая карточка
J. Kwizera
84'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Ж. Ватерман
83'
82'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
Замена
Ч. Оффор
️️️️
M. Toye
79'
Замена
A. Hamdi
️️️️
В. Ваньяма
79'
78'
Желтая карточка
Т. Алмада
68'
Замена
М. Чол
️️️️
К. Уайли
68'
Замена
А. Фортюн
️️️️
Т. Вольфф
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Леннон
Желтая карточка
Р. Камачо
53'
Замена
J. Kwizera
️️️️
А. Ласситер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
23
Тиаго Алмада
АП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
7
Эдвин Москера
ЦФ
4-3-4
2
Ватерман
95
Корбо
4
Камачо
6
Кэмпбелл
24
Салиба
2
Ваньяма
7
Дюк
40
7
Ласситер
13
14
3-4-2-1
1
Гьюзан
44
Пурата
96
Абрам
12
Эрнандес
11
Леннон
5
Соса
14
Сейдич
12
Уайли
16
Вольфф
23
Алмада
27
Берри
2
Ватерман
10
10
2
Ватерман
2
Ваньяма
14
14
2
Ваньяма
7
Ласситер
17
17
7
Ласситер
13
9
Оффор
9
Оффор
13
5
Соса
6
Алонсо
6
Алонсо
5
Соса
16
Вольфф
35
Фортюн
35
Фортюн
16
Вольфф
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
12
Уайли
23
Чол
23
Чол
12
Уайли
Остались в запасе
Монреаль
Атланта Юнайтед
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
15
Ousman Jabang
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Эдвин Москера
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
15
Ousman Jabang
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Эдвин Москера
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Монреаль - Атланта Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Атланта Юнайтед
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+