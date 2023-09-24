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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Монреаль
Атланта Юнайтед - Монреаль: обзор матча 24 сентября 2023
Атланта Юнайтед
24.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 43 тур
4 : 1
Завершен
Монреаль
30'
К. Силва
33'
Т. Алмада
46'
Г. Якумакис
89'
Э. Москера
40'
A. Hamdi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Монреаль
Замена
А. Сейдич
️️️️
М. Россетто
90'
+2
Желтая карточка
Э. Москера
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Э. Москера
Пас отдал
Т. Алмада
89'
87'
Красная карточка
Ж. Ватерман
85'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Л. Лаппалайнен
Замена
Д. Тиаре
️️️️
Г. Якумакис
83'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
К. Силва
83'
79'
Желтая карточка
М. Шоньер
75'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Z. Brault Guillard
Замена
Э. Москера
️️️️
С. Лобжанидзе
71'
Замена
А. Фортюн
️️️️
Т. Муюмба
71'
66'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
Желтая карточка
М. Робинсон
65'
59'
Замена
Н. Салиба
️️️️
С. Пьетт
ГОЛ! 3:1!
Г. Якумакис
46'
40'
ГОЛ! 2:1!
A. Hamdi
Пас отдал
Л. Лаппалайнен
ГОЛ! 2:0!
Т. Алмада
Пас отдал
К. Силва
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Силва
Пас отдал
С. Лобжанидзе
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
12
Уайли
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
5
Россетто
12
Лобжанидзе
23
Алмада
10
Силва
7
Якумакис
3-1-3-4
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
6
Пьетт
66
Шоньер
2
26
Лаппалайнен
9
Оффор
14
40
90
Опоку
5
Россетто
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Россетто
8
Муюмба
35
Фортюн
35
Фортюн
8
Муюмба
12
Лобжанидзе
7
Москера
7
Москера
12
Лобжанидзе
10
Силва
16
Вольфф
16
Вольфф
10
Силва
7
Якумакис
19
Тиаре
19
Тиаре
7
Якумакис
6
Пьетт
24
Салиба
24
Салиба
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
7
Дюк
7
Дюк
26
Лаппалайнен
2
7
Ласситер
7
Ласситер
2
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Монреаль
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
9
Ромель Киото
ЛВ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
27
Мигел Берри
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
9
Ромель Киото
ЛВ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Атланта Юнайтед - Монреаль
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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