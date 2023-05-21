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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед: обзор матча 21 мая 2023
Чикаго Файр
21.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 19 тур
3 : 3
Завершен
Атланта Юнайтед
42'
Х. Хосе Пурата (АГ)
49'
М. Хайле-Селасси
89'
Г. Куциас
29'
Э. Гутман
55'
Г. Якумакис
65'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 3:3!
Г. Куциас
Пас отдал
М. Хайле-Селасси
89'
Желтая карточка
Р. Чикош
87'
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
80'
Замена
Г. Куциас
️️️️
А. Суке
80'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Ф. Герберс
73'
71'
Вторая желтая
Л. Араухо
70'
Желтая карточка
Л. Араухо
65'
ГОЛ! 2:3!
Г. Якумакис
Пас отдал
Т. Алмада
62'
Замена
М. Робинсон
️️️️
Х. Хосе Пурата
62'
Замена
М. Чол
️️️️
Д. Этьенн
Желтая карточка
Б. Гутьеррес
58'
55'
ГОЛ! 2:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
Э. Гутман
ГОЛ! 2:1!
М. Хайле-Селасси
Пас отдал
K. Przybyłko
49'
46'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. Берри
Желтая карточка
Ф. Герберс
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Хосе Пурата
42'
40'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гутман
Вторая желтая
Ф. Наварро
25'
Желтая карточка
Ф. Наварро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
10
Jairo Torres
ЦП
8
Крис Мюллер
ПВ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
4-1-3-3
29
Наварро
22
Пинеда
5
Чикош
2
Суке
31
Наварро
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
1
Брейди
93
21
Герберс
4-1-1-1-3
31
Вестберг
96
Абрам
44
Пурата
15
Гутман
12
Эрнандес
5
Ибарра
11
Этьенн
23
Алмада
27
Берри
5
Россетто
7
Араухо
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
21
Герберс
8
Мюллер
8
Мюллер
21
Герберс
2
Суке
70
Куциас
70
Куциас
2
Суке
44
Пурата
12
Робинсон
12
Робинсон
44
Пурата
27
Берри
7
Якумакис
7
Якумакис
27
Берри
11
Этьенн
23
Чол
23
Чол
11
Этьенн
Остались в запасе
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
25
Клемент Диоп
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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