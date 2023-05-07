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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Атланта Юнайтед
Интер Майами - Атланта Юнайтед: обзор матча 07 мая 2023
Интер Майами
07.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
58'
Д. Мартинес (П)
76'
Д. Мартинес
90+2'
Э. Гутман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Атланта Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Гутман
Пас отдал
Б. Леннон
Замена
Х. Невилл
️️️️
Л. Кампана
85'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Д. Руис
85'
Красная карточка
Ф. Негри
84'
80'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
К. Уайли
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Д. Йедлин
76'
75'
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
Желтая карточка
Д. Руис
72'
71'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
Замена
Р. Сейлор
️️️️
К. Жан
71'
64'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Д. Этьенн
64'
Замена
М. Берри
️️️️
М. Чол
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мартинес
58'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Н. Стефанелли
57'
Замена
К. МакВей
️️️️
С. Кривцов
57'
48'
Желтая карточка
Б. Леннон
Желтая карточка
Б. Кремаски
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Давид Руис
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
23
Мачоп Чол
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
4-1-2-4
2
Йедлин
4
Миллер
21
Негри
27
Кривцов
14
Арройо
8
Руис
8
Кремаски
34
Стефанелли
9
Кампана
10
Жан
12
Каллендер
3-2-2-1-2
31
Вестберг
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
12
Уайли
11
Этьенн
14
Сейдич
23
Алмада
5
Соса
23
Чол
10
Жан
4
Сейлор
4
Сейлор
10
Жан
27
Кривцов
97
МакВей
97
МакВей
27
Кривцов
9
Кампана
20
Невилл
20
Невилл
9
Кампана
8
Руис
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Руис
34
Стефанелли
77
Мартинес
77
Мартинес
34
Стефанелли
12
Уайли
12
Эрнандес
12
Эрнандес
12
Уайли
23
Чол
27
Берри
27
Берри
23
Чол
11
Этьенн
7
Араухо
7
Араухо
11
Этьенн
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
Остались в запасе
Интер Майами
Атланта Юнайтед
22
Ник Марсман
ВР
21
Роберт Тэйлор
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
21
Роберт Тэйлор
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
12
Jake LaCava
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Интер Майами - Атланта Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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