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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 11 июня 2023
Атланта Юнайтед
11.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
13'
Г. Якумакис
49'
Э. Гутман
73'
Т. Вольфф
27'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
89'
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
Г. Якумакис
84'
Замена
О. Алонсо
️️️️
Ф. Ибарра
84'
Замена
М. Чол
️️️️
К. Уайли
84'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
84'
83'
Замена
K. Fletcher
️️️️
П. Сантуш
ГОЛ! 3:1!
Т. Вольфф
73'
Замена
А. Сейдич
️️️️
А. Фортюн
72'
69'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
65'
Замена
К. Дажоме
️️️️
J. Greene
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Этьенн
62'
51'
Желтая карточка
Д. Пинес
ГОЛ! 2:1!
Э. Гутман
Пас отдал
Т. Алмада
49'
Желтая карточка
А. Фортюн
42'
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
C. Durkin
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
М. Робинсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
23
Мачоп Чол
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
72
Gaoussou Samake
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Гьюзан
15
Гутман
12
Робинсон
44
Пурата
12
Уайли
5
Ибарра
11
Леннон
35
Фортюн
11
Этьенн
23
Алмада
7
Якумакис
3-4-1-2
21
15
Бирнбаум
33
2
Пинес
43
Клих
11
Фонтас
27
О'Брайен
26
Пальссон
7
Сантуш
8
20
Бентеке
35
Фортюн
14
Сейдич
14
Сейдич
35
Фортюн
5
Ибарра
6
Алонсо
6
Алонсо
5
Ибарра
12
Уайли
23
Чол
23
Чол
12
Уайли
11
Этьенн
16
Вольфф
16
Вольфф
11
Этьенн
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
33
11
Дажоме
11
Дажоме
33
7
Сантуш
14
14
7
Сантуш
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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