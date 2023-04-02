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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 02 апреля 2023
Атланта Юнайтед
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
7'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
С. Соса
️️️️
Л. Араухо
90'
+4
Желтая карточка
М. Россетто
90'
+2
90'
+2
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Страуд
82'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Лукиньяс
Замена
М. Чол
️️️️
Д. Этьенн
73'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
73'
73'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
К. Бурк
55'
Желтая карточка
Ш. Неалис
Желтая карточка
Г. Якумакис
55'
46'
Замена
Д. Неалис
️️️️
А. Рейес
46'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
O. Fernandez
45'
+6
Желтая карточка
А. Рейес
Желтая карточка
М. Робинсон
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
К. Кассерес
43'
Желтая карточка
К. Данкан
Желтая карточка
Л. Араухо
34'
10'
Желтая карточка
К. Бурк
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
7
Кори Бурк
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4-2-1-3
1
Гьюзан
12
Уайли
44
Пурата
12
Робинсон
11
Леннон
14
Сейдич
11
Этьенн
23
Алмада
5
Ибарра
7
Араухо
7
Якумакис
2-3-2-3
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
6
Страуд
15
Рейес
23
Кассерес
82
Лукиньяс
25
Амайя
17
Харпер
22
7
Бурк
11
Этьенн
23
Чол
23
Чол
11
Этьенн
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
7
Араухо
5
Соса
5
Соса
7
Араухо
15
Рейес
12
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
Йервуд
82
Лукиньяс
6
Страуд
16
16
6
Страуд
22
13
Ванзейр
13
Ванзейр
22
7
Бурк
13
Маноэл
13
Маноэл
7
Бурк
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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