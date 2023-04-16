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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Атланта Юнайтед
Торонто - Атланта Юнайтед: обзор матча 16 апреля 2023
Торонто
16.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
42'
Р. Ларея
90+4'
Б. Сервания
4'
Г. Якумакис
76'
М. Чол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Б. Сервания
90'
+4
83'
Замена
Л. Абрам
️️️️
Д. Этьенн
77'
Желтая карточка
М. Чол
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Р. Петретта
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Чол
65'
Замена
Э. Гутман
️️️️
К. Уайли
65'
Замена
М. Чол
️️️️
А. Сейдич
Желтая карточка
Ф. Бернардески
64'
50'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
Замена
A. Akinola
️️️️
J. Perruzza
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ларея
Пас отдал
Ф. Бернардески
42'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Б. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Клемент Диоп
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
4-4-1-1
1
Джонсон
18
Петретта
5
Макнотон
24
Ростед
22
Ларея
23
Сервания
14
Кайе
21
Осорио
14
10
Бернардески
77
4-2-4
31
Вестберг
11
Леннон
12
Робинсон
44
Пурата
12
Уайли
14
Сейдич
11
Этьенн
5
Соса
7
Араухо
5
Россетто
7
Якумакис
18
Петретта
10
Инсинье
10
Инсинье
18
Петретта
77
9
9
77
11
Этьенн
96
Абрам
96
Абрам
11
Этьенн
12
Уайли
15
Гутман
15
Гутман
12
Уайли
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
14
Сейдич
23
Чол
23
Чол
14
Сейдич
Остались в запасе
Торонто
Атланта Юнайтед
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
25
Клемент Диоп
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Торонто - Атланта Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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