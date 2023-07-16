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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Атланта Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 16 июля 2023
Атланта Юнайтед
16.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
22'
К. Уайли
25'
А. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Орландо Сити
90'
+8
Желтая карточка
П. Галлезе
90'
+6
Желтая карточка
А. Карлос
90'
+2
Замена
F. Martins
️️️️
И. Ангуло
Желтая карточка
Г. Якумакис
90'
+1
86'
Желтая карточка
И. Ангуло
75'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
Ф. Торрес
74'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
К. Смит
74'
Замена
М. Охеда
️️️️
М. Перейра
Замена
Э. Москера
️️️️
Р. Эрнандес
70'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. Берри
70'
Желтая карточка
О. Алонсо
59'
Замена
М. Россетто
️️️️
С. Соса
57'
Замена
О. Алонсо
️️️️
А. Сейдич
57'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Янссон
45'
+2
Желтая карточка
У. Картахена
Замена
Д. Этьенн
️️️️
М. Чол
31'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Карлос
Пас отдал
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
К. Уайли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
23
Тиаго Алмада
АП
23
Мачоп Чол
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
7
Эдвин Москера
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3-4-2-1
1
Гьюзан
12
Эрнандес
44
Пурата
96
Абрам
12
Уайли
5
Соса
14
Сейдич
11
Леннон
23
Алмада
23
Чол
27
Берри
3-3-1-3
1
Галлезе
24
Смит
6
Янссон
3
Карлос
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
77
Ангуло
20
23
Макгуайр
5
Соса
5
Россетто
5
Россетто
5
Соса
23
Чол
11
Этьенн
11
Этьенн
23
Чол
14
Сейдич
6
Алонсо
6
Алонсо
14
Сейдич
12
Эрнандес
7
Москера
7
Москера
12
Эрнандес
27
Берри
7
Якумакис
7
Якумакис
27
Берри
11
Торрес
21
Шлегель
21
Шлегель
11
Торрес
77
Ангуло
8
8
77
Ангуло
10
Перейра
10
Охеда
10
Охеда
10
Перейра
24
Смит
3
3
24
Смит
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Атланта Юнайтед - Орландо Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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