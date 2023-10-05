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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед: обзор матча 05 октября 2023
Филадельфия Юнион
05.10.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 46 тур
3 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
39'
Д. Газдаг
41'
М. Уре
45+3'
Х. Карранца
56'
Т. Алмада (П)
77'
Э. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
85'
Замена
М. Берри
️️️️
Т. Муюмба
Замена
М. Реал
️️️️
А. Бедойя
84'
Замена
Д. Лоу
️️️️
О. Мбайзо
83'
Желтая карточка
Н. Харриел
81'
77'
ГОЛ! 3:2!
Э. Москера
Пас отдал
Т. Муюмба
75'
Желтая карточка
Д. Тиаре
Желтая карточка
Х. Мартинес
75'
73'
Замена
Д. Тиаре
️️️️
Г. Якумакис
73'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
С. Лобжанидзе
Желтая карточка
К. Салливан
66'
66'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Силва
66'
Замена
А. Фортюн
️️️️
М. Россетто
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Алмада
52'
Желтая карточка
Б. Леннон
ГОЛ! 3:0!
Х. Карранца
Пас отдал
Д. Газдаг
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
Пас отдал
Х. Карранца
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
Пас отдал
А. Бедойя
39'
Желтая карточка
Д. Эллиот
34'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Буэно
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
19
Джамал Тиаре
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
26
Харриел
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
8
Буэно
11
Бедойя
7
МакГлинн
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
96
Абрам
12
Уайли
8
Муюмба
5
Россетто
12
Лобжанидзе
10
Силва
23
Алмада
7
Якумакис
11
Бедойя
2
Реал
2
Реал
11
Бедойя
15
Мбайзо
37
Лоу
37
Лоу
15
Мбайзо
8
Буэно
70
Мартинес
70
Мартинес
8
Буэно
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
12
Лобжанидзе
11
Этьенн
11
Этьенн
12
Лобжанидзе
5
Россетто
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Россетто
10
Силва
7
Москера
7
Москера
10
Силва
7
Якумакис
19
Тиаре
19
Тиаре
7
Якумакис
8
Муюмба
27
Берри
27
Берри
8
Муюмба
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
17
Джо Бендик
ВР
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
18
Леон Флеч
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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