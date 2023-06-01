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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 01 июня 2023
Атланта Юнайтед
01.06.2023, четверг, 02:00
США. МЛС, 21 тур
3 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
56'
Г. Якумакис
74'
Т. Алмада
87'
М. Берри
1'
К. Хиль
37'
Б. Вуд
90+3'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
К. Хиль
Замена
С. Соса
️️️️
Л. Араухо
90'
+3
Желтая карточка
Э. Гутман
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Вриони
️️️️
М. Полстер
ГОЛ! 3:2!
М. Берри
87'
Замена
М. Чол
️️️️
М. Россетто
84'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
84'
Желтая карточка
Б. Гьюзан
83'
Желтая карточка
Г. Якумакис
81'
ГОЛ! 2:2!
Т. Алмада
74'
73'
Замена
J. Altidore
️️️️
Б. Вуд
73'
Замена
К. Макун
️️️️
E. Boateng
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Этьенн
61'
ГОЛ! 1:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
Э. Гутман
56'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
55'
52'
Желтая карточка
N. Buck
46'
Замена
J. Rennicks
️️️️
Л. Блессинг
37'
ГОЛ! 0:2!
Б. Вуд
22'
Желтая карточка
O. Gonzalez
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
1
Джордже Петрович
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
23
Мачоп Чол
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гьюзан
12
Робинсон
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
5
Ибарра
11
Этьенн
23
Алмада
5
Россетто
7
Араухо
7
Якумакис
4-3-1-3
4
34
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
21
10
Хиль
15
Блессинг
17
Вуд
24
1
Петрович
5
Россетто
23
Чол
23
Чол
5
Россетто
7
Араухо
5
Соса
5
Соса
7
Араухо
11
Этьенн
16
Вольфф
16
Вольфф
11
Этьенн
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
24
4
Макун
4
Макун
24
17
Вуд
17
17
17
Вуд
15
Блессинг
9
9
15
Блессинг
8
Полстер
9
Вриони
9
Вриони
8
Полстер
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
35
Ажани Фортюн
ЦП
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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