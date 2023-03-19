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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Портленд
Атланта Юнайтед - Портленд: обзор матча 19 марта 2023
Атланта Юнайтед
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
5 : 1
Завершен
Портленд
25'
К. Уайли
45+5'
Т. Алмада
58'
Г. Якумакис
74'
Л. Араухо
86'
Т. Алмада
83'
T. Ikoba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Портленд
Замена
Л. Абрам
️️️️
М. Робинсон
89'
ГОЛ! 5:1!
Т. Алмада
Пас отдал
Д. Этьенн
86'
83'
ГОЛ! 4:1!
T. Ikoba
Пас отдал
Д. Гутьеррес
82'
Замена
П. Бонилья
️️️️
Х. Москера
Желтая карточка
С. Соса
81'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
77'
Замена
А. Фортюн
️️️️
А. Сейдич
77'
76'
Замена
Д. Гутьеррес
️️️️
Я. Незгода
76'
Замена
T. Ikoba
️️️️
З. МакГроу
ГОЛ! 4:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Т. Алмада
74'
Замена
С. Соса
️️️️
Ф. Ибарра
73'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
К. Уайли
73'
69'
Замена
Д. Расмуссен
️️️️
К. Браво
69'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
68'
Желтая карточка
З. МакГроу
67'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
61'
Желтая карточка
К. Браво
ГОЛ! 3:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
К. Уайли
58'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алмада
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
Л. Мабиала
ГОЛ! 1:0!
К. Уайли
Пас отдал
Т. Алмада
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
44
Марвин Лориа
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Гьюзан
12
Робинсон
44
Пурата
12
Уайли
15
Гутман
11
Леннон
14
Сейдич
23
Алмада
7
Араухо
5
Ибарра
7
Якумакис
3-2-2-1-2
31
Ивачич
18
МакГроу
29
Москера
13
Жупарич
33
Мабиала
26
Браво
21
Чара
19
Уильямсон
10
Морено
11
Незгода
9
Фогаса
12
Робинсон
96
Абрам
96
Абрам
12
Робинсон
12
Уайли
11
Этьенн
11
Этьенн
12
Уайли
14
Сейдич
35
Фортюн
35
Фортюн
14
Сейдич
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
5
Ибарра
5
Соса
5
Соса
5
Ибарра
26
Браво
14
Расмуссен
14
Расмуссен
26
Браво
29
Москера
28
Бонилья
28
Бонилья
29
Москера
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
18
МакГроу
17
17
18
МакГроу
11
Незгода
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
11
Незгода
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Портленд
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
23
Мачоп Чол
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
22
Давид Бингхэм
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
23
Мачоп Чол
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Атланта Юнайтед - Портленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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