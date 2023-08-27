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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нэшвилл
Атланта Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 27 августа 2023
Атланта Юнайтед
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
4 : 0
Завершен
Нэшвилл
26'
К. Силва
46'
Т. Алмада
58'
М. Робинсон
87'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нэшвилл
89'
Замена
E. Zubak
️️️️
Х. Мухтар
ГОЛ! 4:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
Т. Алмада
87'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Т. Муюмба
86'
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
Г. Якумакис
85'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
К. Уайли
77'
69'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Мьюил
69'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Я. Шаффельбург
69'
Замена
T.
️️️️
С. Сарридж
68'
Замена
Р. Леаль
️️️️
S. Davis
Желтая карточка
Т. Вольфф
66'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Э. Москера
61'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
К. Силва
61'
ГОЛ! 3:0!
М. Робинсон
Пас отдал
Т. Алмада
58'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алмада
Пас отдал
К. Силва
46'
Желтая карточка
Т. Муюмба
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Силва
Пас отдал
Т. Алмада
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гьюзан
12
Уайли
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
5
Россетто
7
Москера
23
Алмада
10
Силва
7
Якумакис
2-4-1-3
1
18
Мур
5
Макнотон
20
Годой
54
2
Ловиц
10
Мухтар
18
Шаффельбург
9
Сарридж
5
19
Мьюил
7
Якумакис
44
Пурата
44
Пурата
7
Якумакис
12
Уайли
12
Эрнандес
12
Эрнандес
12
Уайли
8
Муюмба
14
Сейдич
14
Сейдич
8
Муюмба
10
Силва
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
10
Силва
7
Москера
16
Вольфф
16
Вольфф
7
Москера
54
11
Леаль
11
Леаль
54
9
Сарридж
12
12
9
Сарридж
18
Шаффельбург
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
18
Шаффельбург
19
Мьюил
27
27
19
Мьюил
10
Мухтар
11
11
10
Мухтар
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Сантьяго Соса
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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