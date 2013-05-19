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Амиду Салифу
Статистика
Амиду Салифу - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1992 (34)
#20 | Полузащитник
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
2 : 2
19.05.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1 : 0
11.05.2013
Пескара
90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1 : 1
08.05.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3 : 0
05.05.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
4 : 2
28.04.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1 : 1
21.04.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 0
14.04.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Катания
0 : 0
07.04.2013
Кальяри
82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2 : 1
30.03.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
3 : 1
16.03.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
1 : 0
10.03.2013
Катания
81' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2 : 3
03.03.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1 : 2
24.02.2013
Катания
75' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
1 : 0
17.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 0
10.02.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 0
02.02.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
2 : 1
27.01.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0 : 2
20.01.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 0
13.01.2013
Рома
1' - 61'
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
0 : 0
05.01.2013
Торино
81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
3 : 1
16.12.2012
Сампдория
1' - 14'
2'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1 : 3
09.12.2012
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1 : 3
30.11.2012
Милан
1' - 72'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3 : 1
24.11.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2 : 1
18.11.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
0 : 0
10.11.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
4 : 0
04.11.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 2
31.10.2012
Катания
76' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0 : 1
28.10.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 0
21.10.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 0
07.10.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
30.09.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
2 : 1
26.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
23.09.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
2 : 0
16.09.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
3 : 2
02.09.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 2
26.08.2012
Катания
Был в запасе
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