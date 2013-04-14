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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Катания
Кьево - Катания: обзор матча 14 апреля 2013
Кьево
14.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Катания
88'
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Р. Гуана
️️️️
Л. Ригони
82'
81'
Желтая карточка
М. Иско
75'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Ф. Лоди
Желтая карточка
М. Самасса
72'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Драме
65'
Замена
М. Самасса
️️️️
С. Теро
60'
23'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Лусиано
ПП
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
12
Цесар
3
Андреолли
3
Дайнелли
3
Драме
21
Фрей
5
Кофи
56
Хетемай
30
Ригони
31
Пеллисьер
77
Теро
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
55
Беллуски
15
Марчезе
10
Лоди
27
Бьяджианти
22
Иско
28
Баррьентос
10
Гомес
18
Бергессио
3
Драме
20
Сардо
20
Сардо
3
Драме
30
Ригони
11
Гуана
11
Гуана
30
Ригони
77
Теро
16
Самасса
16
Самасса
77
Теро
10
Лоди
19
Кастро
19
Кастро
10
Лоди
27
Бьяджианти
4
Альмирон
4
Альмирон
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Кьево
Катания
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
10
Лусиано
ПП
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
34
Джузеппе Мессина
ВР
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
10
Лусиано
ПП
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кьево - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
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Кьево
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Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
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2021.08.22 16:45
5
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
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