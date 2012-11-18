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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кьево
Катания - Кьево: обзор матча 18 ноября 2012
Катания
18.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
51'
С. Альмирон
85'
С. Альмирон
90+2'
М. Андреолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кьево
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Андреолли
Пас отдал
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 2:0!
С. Альмирон
Пас отдал
Л. Кастро
85'
79'
Замена
А. Палоски
️️️️
К. Вацек
78'
Замена
И. Кофи
️️️️
Лусиано
Замена
П. Баррьентос
️️️️
А. Гомес
76'
72'
Желтая карточка
Д. Сардо
70'
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
П. Альварес
64'
64'
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
П. Хетемай
Желтая карточка
Л. Кастро
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Альмирон
Пас отдал
А. Гомес
51'
49'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
М. Иско
️️️️
М. Бьяджианти
29'
Замена
С. Дукара
️️️️
Г. Бергессио
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
19
Франческо Деттори
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
2
Сполли
22
Альварес
4
Альмирон
27
Бьяджианти
19
Кастро
10
Лоди
18
Бергессио
10
Гомес
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
3
Андреолли
3
Дайнелли
3
Драме
10
Лусиано
7
Вацек
11
Гуана
56
Хетемай
77
Теро
31
Пеллисьер
10
Гомес
28
Баррьентос
28
Баррьентос
10
Гомес
27
Бьяджианти
22
Иско
22
Иско
27
Бьяджианти
18
Бергессио
15
Дукара
15
Дукара
18
Бергессио
10
Лусиано
5
Кофи
5
Кофи
10
Лусиано
56
Хетемай
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
56
Хетемай
7
Вацек
9
Палоски
9
Палоски
7
Вацек
Остались в запасе
Катания
Кьево
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
19
Франческо Деттори
ЦП
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
19
Франческо Деттори
ЦП
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Катания - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
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Кьево
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
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2021.08.22 16:45
5
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4
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1
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2015.08.20 13:46
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
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Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
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