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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Катания
Сиена - Катания: обзор матча 09 декабря 2012
Сиена
09.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Катания
10'
А. Розина
50'
Л. Кастро
67'
Г. Бергессио
82'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Катания
90'
+2
Замена
Ч. Капуано
️️️️
А. Салифу
90'
+1
Замена
М. Пальялунга
️️️️
А. Гомес
87'
Замена
С. Дукара
️️️️
Г. Бергессио
82'
ГОЛ! 1:3!
Г. Бергессио
Пас отдал
Л. Кастро
Замена
Д. Маннини
️️️️
К. Дель Гроссо
80'
75'
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Ф. Валиани
71'
67'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бергессио
Пас отдал
Ф. Лоди
Желтая карточка
Р. Родригес
62'
Замена
Р. Родригес
️️️️
С. Вергассола
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастро
Пас отдал
Г. Бергессио
24'
Желтая карточка
Н. Легротталье
Желтая карточка
А. Сесту
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Розина
Пас отдал
Ф. Валиани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
91
Режиналдо
РФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
37
Сэм Аддамо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-5-1
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
24
Пачи
13
Нету
27
Фелипе
7
Сесту
27
Розина
19
Больцони
8
Вергассола
80
Валиани
16
Калайо
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
5
Ролин
6
Легротталье
15
Марчезе
10
Лоди
19
Кастро
4
Альмирон
20
Салифу
10
Гомес
18
Бергессио
36
Дель Гроссо
70
Маннини
70
Маннини
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
21
Родригес
21
Родригес
8
Вергассола
80
Валиани
9
Ларрондо
9
Ларрондо
80
Валиани
10
Гомес
12
Пальялунга
12
Пальялунга
10
Гомес
20
Салифу
33
Капуано
33
Капуано
20
Салифу
18
Бергессио
15
Дукара
15
Дукара
18
Бергессио
Остались в запасе
Сиена
Катания
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Серсе Косми
37
Сэм Аддамо
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
37
Сэм Аддамо
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Сиена - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
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Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
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