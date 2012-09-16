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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Катания
Фиорентина - Катания: обзор матча 16 сентября 2012
Фиорентина
16.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Катания
43'
С. Йоветич
65'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Катания
89'
Замена
К. Лабрин
️️️️
А. Гомес
84'
Желтая карточка
Н. Сполли
82'
Замена
М. Иско
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
М. Кассани
️️️️
М. Паскуаль
82'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Х. Куадрадо
73'
Желтая карточка
С. Йоветич
68'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
С. Йоветич
65'
46'
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Льяич
43'
Желтая карточка
Д. Писарро
39'
39'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
А. Льяич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
4-4-1-1
2
Вивиано
21
Паскуаль
2
Гонсало
4
Томович
14
Ронкалья
7
Куадрадо
7
Писарро
6
Валеро
8
Мильяччо
22
Льяич
9
Йоветич
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
27
Бьяджианти
4
Альмирон
10
Лоди
28
Баррьентос
10
Гомес
18
Бергессио
21
Паскуаль
6
Кассани
6
Кассани
21
Паскуаль
7
Куадрадо
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Куадрадо
7
Куадрадо
18
Тони
18
Тони
7
Куадрадо
10
Гомес
18
Лабрин
18
Лабрин
10
Гомес
27
Бьяджианти
22
Иско
22
Иско
27
Бьяджианти
4
Альмирон
19
Кастро
19
Кастро
4
Альмирон
Остались в запасе
Фиорентина
Катания
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Катания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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