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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Фиорентина
Катания - Фиорентина: обзор матча 27 января 2013
Катания
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
50'
Н. Легротталье
88'
Л. Кастро
21'
Д. Мильяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Фиорентина
Желтая карточка
Л. Кастро
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Кастро
Пас отдал
П. Баррьентос
88'
Желтая карточка
П. Альварес
86'
Замена
М. Пальялунга
️️️️
М. Бьяджианти
85'
82'
Замена
Н. Томович
️️️️
М. Паскуаль
78'
Красная карточка
А. Аквилани
Замена
А. Потенца
️️️️
Д. Беллуски
77'
69'
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Льяич
64'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Н. Сполли
60'
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Ч. Капуано
57'
ГОЛ! 1:1!
Н. Легротталье
Пас отдал
А. Гомес
50'
Желтая карточка
М. Бьяджианти
37'
Желтая карточка
Д. Беллуски
35'
32'
Желтая карточка
С. Савич
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мильяччо
Пас отдал
М. Паскуаль
Желтая карточка
Ч. Капуано
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-4-1
21
Андухар
55
Беллуски
6
Легротталье
2
Сполли
33
Капуано
22
Альварес
19
Кастро
28
Баррьентос
22
Иско
27
Бьяджианти
10
Гомес
4-4-1-1
33
Нето
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
21
Паскуаль
8
Мильяччо
6
Валеро
20
Аквилани
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
27
Бьяджианти
12
Пальялунга
12
Пальялунга
27
Бьяджианти
55
Беллуски
2
Потенца
2
Потенца
55
Беллуски
33
Капуано
24
Риккьюти
24
Риккьюти
33
Капуано
21
Паскуаль
4
Томович
4
Томович
21
Паскуаль
22
Льяич
18
Тони
18
Тони
22
Льяич
Остались в запасе
Катания
Фиорентина
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Катания - Фиорентина
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Анджело Массимино
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