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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Катания
Наполи - Катания: обзор матча 02 февраля 2013
Наполи
02.02.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Катания
31'
М. Гамшик
44'
П. Каннаваро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Катания
87'
Замена
С. Дукара
️️️️
Ф. Лоди
Замена
П. Армеро
️️️️
К. Суньига
84'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
77'
72'
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Бехрами
63'
Желтая карточка
Б. Джемаили
58'
ГОЛ! 2:0!
П. Каннаваро
Пас отдал
М. Гамшик
44'
Желтая карточка
Д. Грава
39'
37'
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Суньига
31'
Желтая карточка
В. Бехрами
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-4-2
16
Де Санктис
2
Грава
28
Каннаваро
5
Гамберини
27
Место
18
Суньига
21
Джемаили
17
Гамшик
85
Бехрами
10
Кавани
21
Пандев
4-4-2
21
Андухар
55
Беллуски
2
Сполли
5
Ролин
33
Капуано
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
22
Иско
10
Лоди
10
Гомес
18
Бергессио
18
Суньига
7
Армеро
7
Армеро
18
Суньига
85
Бехрами
88
Инлер
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
27
Бьяджианти
4
Альмирон
4
Альмирон
27
Бьяджианти
10
Лоди
15
Дукара
15
Дукара
10
Лоди
Остались в запасе
Наполи
Катания
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Катания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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