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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Катания
Палермо - Катания: обзор матча 24 ноября 2012
Палермо
24.11.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Катания
10'
Ф. Микколи
50'
Й. Иличич
60'
Й. Иличич
70'
Ф. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Катания
90'
+2
Желтая карточка
С. Дукара
87'
Желтая карточка
А. Гомес
86'
Замена
Ч. Капуано
️️️️
Н. Сполли
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Ф. Бриенца
86'
Желтая карточка
Ф. Микколи
80'
Замена
Э. Пизано
️️️️
С. фон Берген
76'
70'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Лоди
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Микколи
66'
64'
Замена
С. Дукара
️️️️
Т. Моримото
ГОЛ! 3:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Бриенца
60'
54'
Желтая карточка
С. Альмирон
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
50'
44'
Замена
Л. Кастро
️️️️
М. Иско
43'
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
М. Донати
43'
Желтая карточка
Э. Муньос
40'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
2-5-3
22
Бенусси
6
Муньос
5
фон Берген
3
Гарсия
5
Донати
27
Куртич
5
Риос
89
Морганелла
10
Микколи
72
Иличич
20
Бриенца
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
28
Баррьентос
22
Иско
4
Альмирон
10
Лоди
10
Гомес
15
Моримото
5
фон Берген
5
Пизано
5
Пизано
5
фон Берген
20
Бриенца
10
Виола
10
Виола
20
Бриенца
10
Микколи
21
Дибала
21
Дибала
10
Микколи
2
Сполли
33
Капуано
33
Капуано
2
Сполли
22
Иско
19
Кастро
19
Кастро
22
Иско
15
Моримото
15
Дукара
15
Дукара
15
Моримото
Остались в запасе
Палермо
Катания
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Палермо - Катания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренцо Барбера
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