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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Болонья
Катания - Болонья: обзор матча 17 февраля 2013
Катания
17.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
42'
С. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Болонья
Желтая карточка
М. Бьяджианти
90'
+2
Замена
А. Риккьюти
️️️️
А. Гомес
90'
88'
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Н. Легротталье
️️️️
Л. Кастро
84'
80'
Замена
Г. Гарич
️️️️
М. Мотта
70'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Н. Черубин
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Альмирон
58'
57'
Желтая карточка
А. Морлео
46'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 1:0!
С. Альмирон
Пас отдал
Ф. Лоди
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
55
Беллуски
2
Сполли
22
Альварес
22
Иско
10
Лоди
19
Кастро
4
Альмирон
10
Гомес
18
Бергессио
3-2-3-1-1
23
Курчи
15
Антонссон
3
Черубин
4
Соренсен
16
Мотта
3
Морлео
15
Перес
21
Крхин
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
19
Кастро
6
Легротталье
6
Легротталье
19
Кастро
10
Гомес
24
Риккьюти
24
Риккьюти
10
Гомес
4
Альмирон
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
4
Альмирон
16
Мотта
13
Гарич
13
Гарич
16
Мотта
3
Черубин
9
Москарделли
9
Москарделли
3
Черубин
33
Коне
11
Габбиадини
11
Габбиадини
33
Коне
Остались в запасе
Катания
Болонья
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Альберто Фрисон
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Катания - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Анджело Массимино
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