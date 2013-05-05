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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Сиена
Катания - Сиена: обзор матча 05 мая 2013
Катания
05.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 0
Завершен
Сиена
14'
Г. Бергессио
52'
Г. Бергессио
71'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Сиена
82'
Желтая карточка
И. Эмегара
79'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Делла Рокка
Замена
А. Гомес
️️️️
Л. Кастро
76'
Замена
Э. Цани
️️️️
Г. Бергессио
74'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
П. Баррьентос
71'
69'
Замена
Э. Богдани
️️️️
А. Розина
58'
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Сесту
Желтая карточка
Н. Сполли
54'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бергессио
52'
42'
Красная карточка
Фелипе
Замена
А. Потенца
️️️️
П. Альварес
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
Л. Кастро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
6
Анжело
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-5-1
1
Фрисон
33
Капуано
2
Сполли
5
Ролин
22
Альварес
22
Иско
10
Лоди
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
19
Кастро
18
Бергессио
4-5-1
25
Пеголо
24
Пачи
27
Фелипе
5
Тейшейра
33
Рубин
27
Розина
6
Анжело
14
Делла Рокка
14
Калельо
7
Сесту
11
Эмегара
18
Бергессио
32
Цани
32
Цани
18
Бергессио
22
Альварес
2
Потенца
2
Потенца
22
Альварес
19
Кастро
10
Гомес
10
Гомес
19
Кастро
7
Сесту
70
Маннини
70
Маннини
7
Сесту
14
Делла Рокка
26
Верре
26
Верре
14
Делла Рокка
27
Розина
81
Богдани
81
Богдани
27
Розина
Остались в запасе
Катания
Сиена
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Катания - Сиена
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Анджело Массимино
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2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
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