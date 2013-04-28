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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Катания
Милан - Катания: обзор матча 28 апреля 2013
Милан
28.04.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 2
Завершен
Катания
45'
М. Фламини
74'
Д. Паццини
77'
Д. Паццини
90+2'
М. Балотелли (П)
30'
Н. Легротталье
65'
Г. Бергессио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Катания
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Балотелли
90'
+2
88'
Замена
Ч. Капуано
️️️️
Ф. Лоди
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Боатенг
88'
86'
Желтая карточка
Д. Марчезе
81'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Альмирон
Замена
С. Мунтари
️️️️
С. Эль-Шаарави
81'
78'
Желтая карточка
П. Баррьентос
Желтая карточка
М. Фламини
78'
ГОЛ! 3:2!
Д. Паццини
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Паццини
74'
Желтая карточка
М. Балотелли
72'
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Ночерино
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бергессио
Пас отдал
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:1!
М. Фламини
Пас отдал
К. Боатенг
45'
41'
Желтая карточка
Н. Легротталье
37'
Желтая карточка
А. Фрисон
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Легротталье
Пас отдал
Ф. Лоди
26'
Желтая карточка
Г. Бергессио
Желтая карточка
М. Де Шильо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
(К)
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Матье Фламини
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Мариано Иско
(К)
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ПП
19
Лукас Кастро
ПВ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Милан
95
Лазар Петкович
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-3-2-1
32
Амелия
22
Де Шильо
5
Мексес
23
Бонера
20
Абате
23
Ночерино
18
Монтоливо
20
Фламини
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
45
Балотелли
4-3-1-2
1
Фрисон
22
Иско
6
Легротталье
5
Ролин
15
Марчезе
4
Альмирон
10
Лоди
28
Баррьентос
19
Кастро
10
Гомес
18
Бергессио
92
Эль-Шаарави
4
Мунтари
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Боатенг
23
Ночерино
11
Паццини
11
Паццини
23
Ночерино
10
Лоди
33
Капуано
33
Капуано
10
Лоди
4
Альмирон
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
4
Альмирон
Остались в запасе
Милан
Катания
95
Лазар Петкович
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
32
Эдгар Цани
ЦФ
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
95
Лазар Петкович
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
32
Эдгар Цани
ЦФ
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Катания
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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