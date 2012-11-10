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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Катания
Кальяри - Катания: обзор матча 10 ноября 2012
Кальяри
10.11.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Катания
Желтая карточка
Д. Астори
90'
Желтая карточка
Р. Наингголан
88'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
83'
82'
Желтая карточка
С. Альмирон
Желтая карточка
Д. Дессена
81'
80'
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Бьяджианти
75'
Замена
Л. Кастро
️️️️
П. Баррьентос
Замена
Т. Рибейро
️️️️
А. Коссу
75'
66'
Замена
Т. Моримото
️️️️
С. Дукара
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
64'
36'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Конти
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
7
Коссу
7
Нене
25
Сау
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
6
Легротталье
15
Марчезе
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
22
Иско
10
Лоди
10
Гомес
15
Дукара
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
7
Коссу
19
Рибейро
19
Рибейро
7
Коссу
28
Баррьентос
19
Кастро
19
Кастро
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
4
Альмирон
4
Альмирон
27
Бьяджианти
15
Дукара
15
Моримото
15
Моримото
15
Дукара
Остались в запасе
Кальяри
Катания
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Кальяри - Катания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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