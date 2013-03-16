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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Удинезе
Катания - Удинезе: обзор матча 16 марта 2013
Катания
16.03.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
49'
А. Гомес
67'
А. Гомес
72'
Ф. Лоди
81'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Удинезе
Замена
Кеко
️️️️
Л. Кастро
90'
+3
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Гомес
89'
87'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Бенатиа
81'
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Альмирон
79'
78'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Меркель
ГОЛ! 3:0!
Ф. Лоди
72'
Желтая карточка
П. Альварес
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
П. Баррьентос
67'
60'
Замена
М. Кампос
️️️️
Д. Фараони
Красная карточка
А. Потенца
57'
Желтая карточка
Д. Беллуски
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Л. Кастро
49'
46'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
22
Альварес
10
Лоди
19
Кастро
28
Баррьентос
4
Альмирон
22
Иско
10
Гомес
3-2-3-1-1
23
Бркич
4
Бенатиа
5
Данило
33
Анджелла
19
Фараони
11
Силва
21
Меркель
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Муриэль
19
Кастро
20
Кеко
20
Кеко
19
Кастро
4
Альмирон
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
4
Альмирон
10
Гомес
15
Дукара
15
Дукара
10
Гомес
19
Фараони
92
Кампос
92
Кампос
19
Фараони
4
Бенатиа
10
Зелински
10
Зелински
4
Бенатиа
21
Меркель
13
Ранеги
13
Ранеги
21
Меркель
Остались в запасе
Катания
Удинезе
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Войцех Павловски
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Войцех Павловски
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Катания - Удинезе
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Анджело Массимино
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