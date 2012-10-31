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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Катания
Удинезе - Катания: обзор матча 31 октября 2012
Удинезе
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Катания
29'
А. Ди Натале (П)
90+2'
А. Ди Натале
62'
Л. Кастро
85'
Ф. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Катания
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Натале
Пас отдал
Аллан
90'
+2
90'
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Данило
85'
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лоди
76'
Замена
А. Салифу
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Д. Баста
️️️️
А. Лаццари
68'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Кода
68'
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастро
Замена
Г. Силва
️️️️
Майкосуэл
55'
54'
Желтая карточка
М. Бьяджианти
46'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Д. Беллуски
44'
Желтая карточка
Д. Беллуски
30'
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Натале
29'
Желтая карточка
А. Кода
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-4-1-2
23
Бркич
6
Домицци
35
Кода
5
Данило
7
Армеро
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
10
Лаццари
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
4-4-2
21
Андухар
5
Ролин
55
Беллуски
2
Сполли
33
Капуано
10
Лоди
4
Альмирон
27
Бьяджианти
22
Иско
10
Гомес
18
Бергессио
70
Майкосуэл
11
Силва
11
Силва
70
Майкосуэл
10
Лаццари
8
Баста
8
Баста
10
Лаццари
35
Кода
13
Ранеги
13
Ранеги
35
Кода
27
Бьяджианти
20
Салифу
20
Салифу
27
Бьяджианти
55
Беллуски
19
Кастро
19
Кастро
55
Беллуски
10
Гомес
15
Дукара
15
Дукара
10
Гомес
Остались в запасе
Удинезе
Катания
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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