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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Пескара
Катания - Пескара: обзор матча 11 мая 2013
Катания
11.05.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Пескара
52'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Пескара
Замена
А. Салифу
️️️️
П. Баррьентос
90'
+2
84'
Желтая карточка
Л. Дзаури
81'
Замена
М. Яннасколи
️️️️
М. Блази
73'
Замена
Л. Дзаури
️️️️
А. Бальзано
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Альмирон
72'
63'
Желтая карточка
А. Боккетти
Желтая карточка
Д. Беллуски
63'
60'
Желтая карточка
А. Бальзано
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Г. Бергессио
52'
40'
Желтая карточка
У. Чосич
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
Н. Легротталье
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
26
Мануэле Блази
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
96
Андреа Манчини
ЦП
49
Марко Яннасколи
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
45
Джиованбаттиста Каталано
ЦФ
9
Милтон Каральо
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
55
Беллуски
6
Легротталье
2
Сполли
4
Альмирон
22
Иско
10
Лоди
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
4-2-2-1-1
1
Перин
2
Занон
15
Чосич
15
Боккетти
19
Капуано
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
26
Блази
8
Бьярнасон
29
Ди Франческо
32
Сфорцини
28
Баррьентос
20
Салифу
20
Салифу
28
Баррьентос
6
Легротталье
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
6
Легротталье
4
Альмирон
19
Кастро
19
Кастро
4
Альмирон
26
Блази
49
Яннасколи
49
Яннасколи
26
Блази
14
Бальзано
6
Дзаури
6
Дзаури
14
Бальзано
Остались в запасе
Катания
Пескара
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
45
Джиованбаттиста Каталано
ЦФ
96
Андреа Манчини
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
41
Сальваторе Фальсо
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Остались в запасе
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
45
Джиованбаттиста Каталано
ЦФ
96
Андреа Манчини
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
41
Сальваторе Фальсо
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Статистика матча Катания - Пескара
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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