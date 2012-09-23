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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Наполи
Катания - Наполи: обзор матча 23 сентября 2012
Катания
23.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Наполи
83'
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Маджо
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Альмирон
74'
73'
Желтая карточка
Э. Варгас
65'
Замена
Э. Варгас
️️️️
С. Ароника
64'
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
С. Альмирон
62'
Желтая карточка
Н. Легротталье
59'
Замена
М. Иско
️️️️
М. Бьяджианти
46'
46'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Инлер
Замена
Д. Беллуски
️️️️
П. Баррьентос
22'
16'
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
Г. Бергессио
9'
6'
Желтая карточка
К. Суньига
Красная карточка
П. Альварес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
2
Сполли
22
Альварес
4
Альмирон
27
Бьяджианти
10
Лоди
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
6
Ароника
28
Каннаваро
11
Маджо
21
Джемаили
88
Инлер
17
Гамшик
18
Суньига
10
Кавани
21
Пандев
28
Баррьентос
55
Беллуски
55
Беллуски
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
22
Иско
22
Иско
27
Бьяджианти
4
Альмирон
19
Кастро
19
Кастро
4
Альмирон
11
Маджо
3
Доссена
3
Доссена
11
Маджо
88
Инлер
10
Инсинье
10
Инсинье
88
Инлер
6
Ароника
11
Варгас
11
Варгас
6
Ароника
Остались в запасе
Катания
Наполи
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Катания - Наполи
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Анджело Массимино
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