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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кальяри
Катания - Кальяри: обзор матча 07 апреля 2013
Катания
07.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кальяри
90'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Кеко
83'
Замена
А. Салифу
️️️️
М. Бьяджианти
82'
77'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
М. Сау
75'
Желтая карточка
М. Пинилья
Замена
С. Дукара
️️️️
Л. Кастро
71'
Желтая карточка
Д. Беллуски
68'
67'
Желтая карточка
Д. Дессена
59'
Желтая карточка
Р. Наингголан
57'
Замена
А. Экдаль
️️️️
С. Ибарбо
56'
Желтая карточка
М. Кабрера
31'
Замена
М. Кабрера
️️️️
Ф. Писано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
55
Беллуски
2
Сполли
22
Альварес
22
Иско
20
Кеко
19
Кастро
27
Бьяджианти
10
Гомес
18
Бергессио
4-3-3
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
13
Россеттини
22
Авелар
44
Наингголан
27
Дессена
5
Конти
25
Сау
8
Ибарбо
51
Пинилья
27
Бьяджианти
20
Салифу
20
Салифу
27
Бьяджианти
20
Кеко
24
Риккьюти
24
Риккьюти
20
Кеко
19
Кастро
15
Дукара
15
Дукара
19
Кастро
8
Ибарбо
8
Экдаль
8
Экдаль
8
Ибарбо
24
Писано
16
Кабрера
16
Кабрера
24
Писано
25
Сау
19
Рибейро
19
Рибейро
25
Сау
Остались в запасе
Катания
Кальяри
34
Джузеппе Мессина
ВР
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Катания - Кальяри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Анджело Массимино
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