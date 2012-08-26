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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Катания
Рома - Катания: обзор матча 26 августа 2012
Рома
26.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Катания
59'
П. Освальдо
90+1'
Н. Лопес
28'
Д. Марчезе
69'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Катания
90'
+4
Желтая карточка
Д. Марчезе
ГОЛ! 2:2!
Н. Лопес
Пас отдал
М. Брэдли
90'
+1
Желтая карточка
Маркиньо
86'
86'
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Н. Лопес
️️️️
Ф. Тотти
86'
80'
Желтая карточка
П. Альварес
76'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Г. Бергессио
Замена
Маркиньо
️️️️
Э. Ламела
72'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Пьянич
72'
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Гомес
Пас отдал
Ф. Лоди
66'
Замена
Л. Кастро
️️️️
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Д. Де Росси
59'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
28'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Марчезе
Желтая карточка
М. Брэдли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
42
Бальдзаретти
25
Кастан
8
Бурдиссо
4
Пирис
4
Брэдли
15
Пьянич
16
Де Росси
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
55
Беллуски
15
Марчезе
4
Альмирон
27
Бьяджианти
28
Баррьентос
10
Лоди
18
Бергессио
10
Гомес
15
Пьянич
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Пьянич
9
Ламела
77
Маркиньо
77
Маркиньо
9
Ламела
10
Тотти
11
Лопес
11
Лопес
10
Тотти
28
Баррьентос
19
Кастро
19
Кастро
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
18
Скьякка
18
Скьякка
27
Бьяджианти
18
Бергессио
7
Антенуччи
7
Антенуччи
18
Бергессио
Остались в запасе
Рома
Катания
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Рома - Катания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Олимпико
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