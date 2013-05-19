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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Катания
Торино - Катания: обзор матча 19 мая 2013
Торино
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Катания
53'
А. Черчи
83'
Р. Бьянки
25'
С. Альмирон
62'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Катания
89'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:2!
Р. Бьянки
Пас отдал
А. Черчи
83'
75'
Желтая карточка
Б. Аугустин
Замена
А. Гацци
️️️️
М. Бакич
69'
62'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бергессио
57'
Замена
Б. Аугустин
️️️️
Ч. Капуано
ГОЛ! 1:1!
А. Черчи
Пас отдал
М. Бриги
53'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Жонатас
51'
49'
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
С. Альмирон
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Вивес
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Альмирон
Пас отдал
Л. Кастро
9'
Желтая карточка
А. Фрисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
70
Долли Менга
ЦФ
93
Алу Диоп
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
3-2-3-2
40
Коппола
6
Ди Чезаре
4
Родригес
21
Огбонна
15
Касерес
36
Дармиан
5
Вивес
8
Баша
88
Бакич
7
Черчи
9
Жонатас
3-5-2
1
Фрисон
2
Сполли
55
Беллуски
33
Капуано
27
Бьяджианти
22
Иско
28
Баррьентос
4
Альмирон
19
Кастро
18
Бергессио
10
Гомес
88
Бакич
14
Гацци
14
Гацци
88
Бакич
5
Вивес
4
Бриги
4
Бриги
5
Вивес
9
Жонатас
9
Бьянки
9
Бьянки
9
Жонатас
4
Альмирон
18
Скьякка
18
Скьякка
4
Альмирон
10
Гомес
9
Петкович
9
Петкович
10
Гомес
33
Капуано
4
Аугустин
4
Аугустин
33
Капуано
Остались в запасе
Торино
Катания
70
Долли Менга
ЦФ
93
Алу Диоп
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
93
Алу Диоп
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Катания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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