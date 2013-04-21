Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Палермо
Катания - Палермо: обзор матча 21 апреля 2013
Катания
21.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
69'
П. Баррьентос
90+5'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Палермо
Красная карточка
М. Андухар
90'
+6
Желтая карточка
Д. Беллуски
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Эрнандес
77'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Я. Куртич
Желтая карточка
Н. Сполли
75'
73'
Замена
А. Риос
️️️️
Э. Муньос
ГОЛ! 1:0!
П. Баррьентос
Пас отдал
А. Гомес
69'
57'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Боселли
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Альмирон
57'
56'
Желтая карточка
Э. Муньос
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
М. Иско
45'
16'
Желтая карточка
А. Доссена
1'
Желтая карточка
М. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
87
Анселмо
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
2
Сполли
55
Беллуски
22
Иско
10
Лоди
28
Баррьентос
4
Альмирон
18
Бергессио
10
Гомес
3-5-2
70
Соррентино
6
Ароника
6
Муньос
5
фон Берген
89
Морганелла
27
Куртич
5
Донати
8
Баррето
3
Доссена
17
Боселли
72
Иличич
4
Альмирон
19
Кастро
19
Кастро
4
Альмирон
22
Иско
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
22
Иско
6
Муньос
5
Риос
5
Риос
6
Муньос
27
Куртич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
27
Куртич
17
Боселли
21
Дибала
21
Дибала
17
Боселли
Остались в запасе
Катания
Палермо
32
Эдгар Цани
ЦФ
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
87
Анселмо
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
32
Эдгар Цани
ЦФ
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
87
Анселмо
ОП
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Катания - Палермо
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Палермо
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+