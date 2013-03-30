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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Катания
Лацио - Катания: обзор матча 30 марта 2013
Лацио
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Катания
79'
Н. Легротталье (АГ)
81'
А. Кандрева (П)
50'
М. Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Катания
Желтая карточка
Ф. Маркетти
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
П. Баррьентос
86'
Замена
С. Дукара
️️️️
М. Бьяджианти
83'
Желтая карточка
Ф. Лоди
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кандрева
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Легротталье
79'
78'
Замена
Л. Кастро
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
К. Ледесма
76'
Замена
М. Клозе
️️️️
Эрнанес
75'
Замена
Эдерсон
️️️️
О. Онази
63'
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Саа
63'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Иско
17'
Желтая карточка
Д. Марчезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
0
Милош Антич
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
27
Цана
15
Гонсалес
24
Ледесма
19
Лулич
10
Эрнанес
12
Онази
87
Кандрева
28
Саа
4-1-2-1-2
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
55
Беллуски
15
Марчезе
27
Бьяджианти
22
Иско
10
Лоди
28
Баррьентос
18
Бергессио
10
Гомес
12
Онази
10
Эдерсон
10
Эдерсон
12
Онази
10
Эрнанес
11
Клозе
11
Клозе
10
Эрнанес
28
Саа
18
Козак
18
Козак
28
Саа
10
Гомес
19
Кастро
19
Кастро
10
Гомес
27
Бьяджианти
15
Дукара
15
Дукара
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Лацио
Катания
0
Милош Антич
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
0
Милош Антич
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
32
Эдгар Цани
ЦФ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Лацио - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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