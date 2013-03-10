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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 10 марта 2013
Ювентус
10.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Катания
90+1'
Э. Джаккерини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Катания
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
90'
+1
Желтая карточка
Э. Джаккерини
89'
86'
Замена
А. Ролин
️️️️
Н. Сполли
83'
Замена
Э. Цани
️️️️
А. Гомес
81'
Замена
А. Салифу
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
77'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
К. Асамоа
75'
Замена
А. Матри
️️️️
С. Джовинко
66'
65'
Желтая карточка
Н. Сполли
63'
Желтая карточка
М. Бьяджианти
41'
Желтая карточка
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ЦЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ОП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
АП
22
Мариано Иско
ПП
19
Лукас Кастро
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
21
Пирло
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
9
Вучинич
3-1-3-1-2
21
Андухар
2
Сполли
55
Беллуски
22
Альварес
27
Бьяджианти
22
Иско
10
Лоди
15
Марчезе
4
Альмирон
10
Гомес
19
Кастро
27
Асамоа
15
Джаккерини
15
Джаккерини
27
Асамоа
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Матри
21
Матри
21
Джовинко
10
Гомес
32
Цани
32
Цани
10
Гомес
2
Сполли
5
Ролин
5
Ролин
2
Сполли
27
Бьяджианти
20
Салифу
20
Салифу
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Ювентус
Катания
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Катания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Альянц Стадиум
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