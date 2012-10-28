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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ювентус
Катания - Ювентус: обзор матча 28 октября 2012
Катания
28.10.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
57'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ювентус
90'
+2
Желтая карточка
С. Падоин
90'
+1
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Погба
89'
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Т. Моримото
️️️️
А. Гомес
81'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Альмирон
79'
79'
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
Замена
Л. Кастро
️️️️
П. Баррьентос
69'
68'
Желтая карточка
А. Видаль
Вторая желтая
Д. Марчезе
67'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Желтая карточка
Н. Легротталье
39'
Желтая карточка
Д. Марчезе
35'
Желтая карточка
П. Баррьентос
33'
Желтая карточка
Н. Сполли
28'
24'
Желтая карточка
К. Асамоа
Желтая карточка
А. Ролин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
(К)
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-5-2
21
Андухар
2
Сполли
5
Ролин
6
Легротталье
15
Марчезе
28
Баррьентос
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
10
Гомес
18
Бергессио
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
8
Погба
23
Видаль
21
Пирло
27
Асамоа
9
Вучинич
32
Бендтнер
28
Баррьентос
19
Кастро
19
Кастро
28
Баррьентос
4
Альмирон
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
4
Альмирон
10
Гомес
15
Моримото
15
Моримото
10
Гомес
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
8
Погба
19
Падоин
19
Падоин
8
Погба
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
Остались в запасе
Катания
Ювентус
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Статистика матча Катания - Ювентус
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
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