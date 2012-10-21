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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Катания
Интер - Катания: обзор матча 21 октября 2012
Интер
21.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Катания
28'
А. Кассано
85'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Катания
88'
Желтая карточка
Л. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Д. Милито
85'
81'
Замена
А. Риккьюти
️️️️
С. Альмирон
75'
Желтая карточка
Н. Легротталье
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Г. Мудингай
71'
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Кассано
69'
65'
Замена
Л. Кастро
️️️️
М. Иско
Замена
В. Гаргано
️️️️
Ж. Оби
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Пас отдал
Э. Камбьяссо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Интер
0
Маттео Цинцилла
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
3-4-3
1
Ханданович
15
Жуан
6
Самуэль
13
Раноккия
10
Оби
16
Мудингай
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
22
Милито
8
Паласио
99
Кассано
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
6
Легротталье
15
Марчезе
28
Баррьентос
22
Иско
4
Альмирон
10
Лоди
18
Бергессио
10
Гомес
10
Оби
5
Гаргано
5
Гаргано
10
Оби
16
Мудингай
13
Гуарин
13
Гуарин
16
Мудингай
99
Кассано
11
Альварес
11
Альварес
99
Кассано
4
Альмирон
24
Риккьюти
24
Риккьюти
4
Альмирон
22
Иско
19
Кастро
19
Кастро
22
Иско
Остались в запасе
Интер
Катания
0
Маттео Цинцилла
ВР
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
0
Маттео Цинцилла
ВР
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Интер - Катания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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