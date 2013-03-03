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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Интер
Катания - Интер: обзор матча 03 марта 2013
Катания
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 3
Завершен
Интер
7'
Г. Бергессио
19'
Д. Марчезе
52'
Р. Альварес
70'
Р. Паласио
90+2'
Р. Паласио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Интер
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. Паласио
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Э. Цани
86'
Замена
Э. Цани
️️️️
Г. Бергессио
85'
84'
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Бьяджианти
77'
77'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Ф. Гуарин
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Перейра
69'
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Г. Бергессио
69'
Желтая карточка
А. Ролин
55'
52'
ГОЛ! 2:1!
Р. Альварес
Пас отдал
Р. Паласио
46'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Т. Рокки
46'
Замена
Д. Станкович
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
П. Альварес
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Марчезе
Пас отдал
Ф. Лоди
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ОП
10
Франческо Лоди
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
8
Здравко Кузманович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Эдгар Цани
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
2
Жонатан
ПП
47
Маттео Коломби
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-2-2
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
5
Ролин
22
Альварес
27
Бьяджианти
10
Лоди
22
Иско
19
Кастро
10
Гомес
18
Бергессио
4-2-3-1
1
Ханданович
4
Дзанетти
26
Киву
15
Жуан
2
Перейра
5
Гаргано
8
Кузманович
18
Скелотто
13
Гуарин
11
Альварес
18
Рокки
18
Бергессио
32
Цани
32
Цани
18
Бергессио
27
Бьяджианти
4
Альмирон
4
Альмирон
27
Бьяджианти
13
Гуарин
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
13
Гуарин
8
Кузманович
5
Станкович
5
Станкович
8
Кузманович
18
Рокки
8
Паласио
8
Паласио
18
Рокки
Остались в запасе
Катания
Интер
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
47
Маттео Коломби
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
47
Маттео Коломби
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Катания - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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