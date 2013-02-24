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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Катания
Парма - Катания: обзор матча 24 февраля 2013
Парма
24.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Катания
87'
Амаури
5'
Ф. Лоди
44'
Кеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Катания
88'
Вторая желтая
Н. Легротталье
88'
Замена
А. Ролин
️️️️
А. Гомес
87'
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 1:2!
Амаури
Пас отдал
Д. Биабиани
87'
75'
Замена
А. Салифу
️️️️
Кеко
Замена
С. Нинис
️️️️
Х. Вальдес
75'
Желтая карточка
Г. Палетта
57'
50'
Замена
П. Альварес
️️️️
Д. Беллуски
Замена
А. Лукарелли
️️️️
А. Кода
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Кеко
Пас отдал
Л. Кастро
30'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Р. Палладино
️️️️
И. Бельфодиль
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
15
Месба
35
Кода
20
Рози
29
Палетта
16
Пароло
10
Вальдес
32
Маркьонни
11
Амаури
14
Биабиани
19
Бельфодиль
4-4-2
21
Андухар
2
Сполли
55
Беллуски
6
Легротталье
15
Марчезе
19
Кастро
10
Лоди
22
Иско
20
Кеко
10
Гомес
18
Бергессио
35
Кода
6
Лукарелли
6
Лукарелли
35
Кода
10
Вальдес
11
Нинис
11
Нинис
10
Вальдес
19
Бельфодиль
17
Палладино
17
Палладино
19
Бельфодиль
10
Гомес
5
Ролин
5
Ролин
10
Гомес
55
Беллуски
22
Альварес
22
Альварес
55
Беллуски
20
Кеко
20
Салифу
20
Салифу
20
Кеко
Остались в запасе
Парма
Катания
0
Филиппо Бониперти
ЦП
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Парма - Катания
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Эннио Тардини
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