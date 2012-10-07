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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Парма
Катания - Парма: обзор матча 07 октября 2012
Катания
07.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Парма
2'
А. Гомес
80'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Парма
Замена
А. Риккьюти
️️️️
С. Альмирон
89'
Замена
Л. Кастро
️️️️
А. Гомес
88'
84'
Желтая карточка
А. Миранте
ГОЛ! 2:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
М. Иско
80'
77'
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
М. Бьяджианти
76'
74'
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
П. Баррьентос
73'
69'
Вторая желтая
Й. Беналуан
63'
Замена
Д. Пабон
️️️️
И. Бельфодиль
61'
Желтая карточка
Й. Беналуан
52'
Желтая карточка
А. Лукарелли
34'
Желтая карточка
Д. Биабиани
27'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
П. Баррьентос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
22
Альварес
10
Лоди
22
Иско
28
Баррьентос
4
Альмирон
18
Бергессио
10
Гомес
4-3-3
83
Миранте
29
Беналуан
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
16
Пароло
10
Вальдес
14
Галлоппа
11
Амаури
19
Бельфодиль
14
Биабиани
10
Гомес
19
Кастро
19
Кастро
10
Гомес
28
Баррьентос
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
28
Баррьентос
4
Альмирон
24
Риккьюти
24
Риккьюти
4
Альмирон
16
Пароло
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
16
Пароло
19
Бельфодиль
11
Пабон
11
Пабон
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Катания
Парма
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Катания - Парма
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Анджело Массимино
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