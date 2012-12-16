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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Сампдория
Катания - Сампдория: обзор матча 16 декабря 2012
Катания
16.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
55'
М. Пальялунга
65'
Г. Бергессио
90'
Л. Кастро
29'
Э. Мареска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Сампдория
Замена
Ч. Капуано
️️️️
Л. Кастро
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Л. Кастро
90'
80'
Замена
Н. Поцци
️️️️
А. Поли
70'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
68'
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Ш. Мустафи
ГОЛ! 2:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
Д. Марчезе
65'
55'
Желтая карточка
Эдер
ГОЛ! 1:1!
М. Пальялунга
Пас отдал
Г. Бергессио
55'
Желтая карточка
Д. Беллуски
42'
39'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Мареска
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Мареска
Желтая карточка
Н. Легротталье
28'
Замена
М. Пальялунга
️️️️
А. Салифу
14'
Желтая карточка
А. Салифу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
22
Альварес
19
Кастро
28
Баррьентос
10
Лоди
22
Иско
20
Салифу
18
Бергессио
4-5-1
44
Ромеро
28
Берарди
35
Россини
13
Мустафи
21
Коста
14
Мба Обьянг
15
Поли
12
Тиссоне
16
Мареска
7
Крстичич
9
Икарди
20
Салифу
12
Пальялунга
12
Пальялунга
20
Салифу
19
Кастро
33
Капуано
33
Капуано
19
Кастро
13
Мустафи
7
Кастеллини
7
Кастеллини
13
Мустафи
15
Поли
9
Поцци
9
Поцци
15
Поли
16
Мареска
23
Эдер
23
Эдер
16
Мареска
Остались в запасе
Катания
Сампдория
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
21
Роберто Сориано
ЦП
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Кеко
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
21
Роберто Сориано
ЦП
Статистика матча Катания - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Анджело Массимино
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