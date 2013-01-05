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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Торино
Катания - Торино: обзор матча 05 января 2013
Катания
05.01.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Торино
Замена
Ч. Капуано
️️️️
П. Баррьентос
90'
+1
82'
Желтая карточка
К. Глик
81'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Черчи
Замена
А. Салифу
️️️️
С. Альмирон
81'
77'
Желтая карточка
С. Масиелло
Желтая карточка
Н. Легротталье
75'
74'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Меджиорини
71'
Желтая карточка
М. Дармиан
Замена
Л. Кастро
️️️️
Г. Бергессио
67'
59'
Желтая карточка
Д. Вивес
58'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
П. Баррьентос
30'
22'
Желтая карточка
А. Гацци
Пенальти не реализован!
Г. Бергессио
22'
Красная карточка
Ф. Лоди
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
20
Кеко
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Торино
1
Альфред Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
7
Сержиу Суциу
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
2
Сполли
28
Баррьентос
22
Иско
4
Альмирон
10
Лоди
10
Гомес
18
Бергессио
4-3-3
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
4
Родригес
32
Масиелло
8
Баша
5
Вивес
14
Гацци
69
Меджиорини
7
Черчи
9
Бьянки
28
Баррьентос
33
Капуано
33
Капуано
28
Баррьентос
4
Альмирон
20
Салифу
20
Салифу
4
Альмирон
18
Бергессио
19
Кастро
19
Кастро
18
Бергессио
14
Гацци
23
Бирса
23
Бирса
14
Гацци
7
Черчи
90
Верди
90
Верди
7
Черчи
69
Меджиорини
18
Сансоне
18
Сансоне
69
Меджиорини
Остались в запасе
Катания
Торино
12
Марио Пальялунга
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Сержиу Суциу
ЦП
1
Альфред Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Марио Пальялунга
ЦП
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
7
Сержиу Суциу
ЦП
1
Альфред Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Катания - Торино
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Анджело Массимино
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