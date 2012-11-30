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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Милан
Катания - Милан: обзор матча 30 ноября 2012
Катания
30.11.2012, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 3
Завершен
Милан
11'
Н. Легротталье
53'
С. Эль-Шаарави
56'
К. Боатенг
90+2'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Милан
Желтая карточка
А. Ролин
90'
+5
90'
+3
Замена
М. Амброзини
️️️️
Робиньо
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
С. Эль-Шаарави
90'
Красная карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Д. Беллуски
86'
Замена
С. Дукара
️️️️
Г. Бергессио
77'
Замена
Д. Беллуски
️️️️
С. Альмирон
72'
Замена
М. Пальялунга
️️️️
А. Салифу
72'
Травма
С. Альмирон
71'
66'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Р. Монтоливо
62'
Желтая карточка
М. Амелия
56'
ГОЛ! 1:2!
К. Боатенг
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
54'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
53'
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Робиньо
Вторая желтая
П. Баррьентос
49'
Желтая карточка
П. Баррьентос
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Легротталье
Пас отдал
Ф. Лоди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
(К)
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
20
Амиду Салифу
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
12
Марио Пальялунга
ЦП
37
Сэм Аддамо
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Милан
50
Давиде Нардуццо
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
15
Марчезе
6
Легротталье
5
Ролин
22
Альварес
19
Кастро
4
Альмирон
28
Баррьентос
10
Лоди
20
Салифу
18
Бергессио
4-1-2-2-1
32
Амелия
22
Де Шильо
5
Мексес
15
Ачерби
19
Констан
34
Де Йонг
23
Ночерино
18
Монтоливо
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
20
Салифу
12
Пальялунга
12
Пальялунга
20
Салифу
4
Альмирон
55
Беллуски
55
Беллуски
4
Альмирон
18
Бергессио
15
Дукара
15
Дукара
18
Бергессио
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
70
Робиньо
90
Амброзини
90
Амброзини
70
Робиньо
Остались в запасе
Катания
Милан
37
Сэм Аддамо
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
50
Давиде Нардуццо
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
37
Сэм Аддамо
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
50
Давиде Нардуццо
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Катания - Милан
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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