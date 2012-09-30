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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Катания
Болонья - Катания: обзор матча 30 сентября 2012
Болонья
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 0
Завершен
Катания
19'
Т. Гуаренте
40'
А. Джилардино
61'
А. Джилардино
90+4'
П. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Катания
ГОЛ! 4:0!
П. Коне
90'
+4
83'
Красная карточка
Ч. Капуано
73'
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Ч. Капуано
71'
Желтая карточка
М. Иско
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Перес
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Диаманти
61'
58'
Замена
А. Гомес
️️️️
С. Альмирон
Замена
Р. Карвальо
️️️️
М. Антонссон
49'
Замена
Ф. Альярди
️️️️
Д. Курчи
45'
+1
41'
Желтая карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Г. Гарич
40'
Желтая карточка
А. Диаманти
26'
24'
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Ф. Лоди
ГОЛ! 1:0!
Т. Гуаренте
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Сафир Таидер
АП
23
Алессандро Диаманти
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-4-1-1
23
Курчи
3
Морлео
15
Антонссон
13
Гарич
14
Натали
15
Перес
33
Коне
17
Гуаренте
23
Диаманти
8
Таидер
19
Джилардино
4-5-1
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
2
Сполли
33
Капуано
28
Баррьентос
22
Иско
4
Альмирон
10
Лоди
19
Кастро
18
Бергессио
23
Курчи
30
Альярди
30
Альярди
23
Курчи
15
Антонссон
45
Карвальо
45
Карвальо
15
Антонссон
15
Перес
24
Пациенца
24
Пациенца
15
Перес
10
Лоди
55
Беллуски
55
Беллуски
10
Лоди
33
Капуано
24
Риккьюти
24
Риккьюти
33
Капуано
4
Альмирон
10
Гомес
10
Гомес
4
Альмирон
Остались в запасе
Болонья
Катания
20
Матиас Аберо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Катания
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Ренато ДальАра
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