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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лацио
Катания - Лацио: обзор матча 04 ноября 2012
Катания
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 0
Завершен
Лацио
8'
А. Гомес
25'
Ф. Лоди (П)
28'
А. Гомес
69'
П. Баррьентос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лацио
70'
Замена
Л. Козак
️️️️
Т. Рокки
Замена
Л. Кастро
️️️️
А. Гомес
70'
ГОЛ! 4:0!
П. Баррьентос
Пас отдал
А. Гомес
69'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Альмирон
64'
46'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Эрнанес
46'
Замена
К. Брокки
️️️️
Л. Педро Каванда
ГОЛ! 3:0!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Марчезе
28'
Желтая карточка
П. Альварес
27'
Замена
С. Дукара
️️️️
Г. Бергессио
26'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лоди
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Н. Сполли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
22
Пабло Альварес
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
15
Джиованни Марчезе
ПЗ
22
Мариано Иско
ЛП
4
Серхио Альмирон
ОП
10
Франческо Лоди
ОП
28
Пабло Баррьентос
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Абдулай Конко
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ОП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
19
Сенад Лулич
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-2-2-2
21
Андухар
22
Альварес
6
Легротталье
2
Сполли
15
Марчезе
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
28
Баррьентос
10
Гомес
18
Бергессио
4-1-4-1
1
Биццарри
39
Каванда
3
Андре Диас
20
Бьява
25
Конко
10
Эрнанес
87
Кандрева
19
Лулич
24
Ледесма
6
Маури
18
Рокки
4
Альмирон
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
4
Альмирон
10
Гомес
19
Кастро
19
Кастро
10
Гомес
18
Бергессио
15
Дукара
15
Дукара
18
Бергессио
39
Каванда
32
Брокки
32
Брокки
39
Каванда
18
Рокки
18
Козак
18
Козак
18
Рокки
10
Эрнанес
10
Флоккари
10
Флоккари
10
Эрнанес
Остались в запасе
Катания
Лацио
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Катания - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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