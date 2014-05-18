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Диего Буонанотте
Статистика
Диего Буонанотте - статистика
Завершил карьеру
19 апреля 1988 (38), Теоделина
#30 | Полузащитник
161 см
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
25
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2014
Гранада
68' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
0 : 2
11.05.2014
Альмерия
69' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.05.2014
Гранада
73' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
4 : 0
20.04.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Малага
4 : 1
06.04.2014
Гранада
46' - 90'
78'
57'
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
0 : 2
31.03.2014
Леванте
61' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
27.03.2014
Гранада
74' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
1 : 0
22.03.2014
Эльче
60' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
3 : 3
14.03.2014
Гранада
46' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
2 : 0
09.03.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
4 : 0
28.02.2014
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 0
16.02.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
07.02.2014
Гранада
1' - 70'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
1 : 2
31.01.2014
Сельта
68' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал
2 : 0
25.01.2014
Гранада
80' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
4 : 0
10.01.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
3 : 0
05.01.2014
Гранада
53' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Гранада
1 : 2
01.12.2013
Севилья
83' - 90'
84'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
4 : 0
23.11.2013
Гранада
78' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2013
Малага
1' - 61'
53'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 1
03.11.2013
Гранада
1' - 78'
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 2
31.10.2013
Атлетико
60' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
0 : 1
26.10.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 2
20.10.2013
Хетафе
1' - 34'
32'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 0
04.10.2013
Гранада
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
2 : 0
30.09.2013
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
0 : 1
25.09.2013
Валенсия
1' - 81'
32'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
1' - 78'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
0 : 1
15.09.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 1
31.08.2013
Гранада
55' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 1
26.08.2013
Реал
76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
Был в запасе
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