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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 31 января 2014
Гранада
31.01.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
41'
Ю. Эль-Араби
28'
Г. Кабрал
88'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
Желтая карточка
Д. Мурильо
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Фернандес
84'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Пити
68'
65'
Желтая карточка
Нолито
61'
Желтая карточка
У. Мальо
60'
Замена
Й. Ортенече
️️️️
Б. Оубинья
53'
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Ф. Рико
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Пас отдал
Рафинья
Желтая карточка
А. Ньом
26'
21'
Желтая карточка
Б. Оубинья
14'
Желтая карточка
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
2
Ангуло
5
Майнц
24
Мурильо
12
Ньом
10
Пити
16
Итурра
36
Ресио
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
4-1-2-1-2
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
4
Оубинья
12
Рафинья
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
19
Шарлес
10
Пити
30
Буонанотте
30
Буонанотте
10
Пити
4
Оубинья
18
Ортенече
18
Ортенече
4
Оубинья
14
Орельяна
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
14
Орельяна
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
Остались в запасе
Гранада
Сельта
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гранада - Сельта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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